Sant’Angelo a Fasanella, sede del Giudice di pace: l’ex municipio di Ottati potrebbe accogliere i nuovi uffici

Nei mesi scorsi il Commissario Prefettizio in servizio presso il Comune di Sant’Angelo a Fasanella, Francesco Prencipe, in seguito ad attente valutazioni, aveva fatto sapere che nel comune mancavano le condizioni per mantenere gli uffici del Giudice di Pace siti al piano superiore del Palazzo Municipale di piazza Marconi.

L’obiettivo

Con lo scopo di far rimanere nel territorio alburnino gli uffici del Giudice di Pace, il 3 ottobre scorso il personale del Tribunale di Salerno si è recato presso la vecchia sede del Comune di Ottati, situato a pochissimi chilometri da Sant’Angelo a Fasanella comune con cui confina, per verificare se sussistevano, presso il primo piano dell’edificio di Ottati sito in via XXIV Maggio, le condizioni per allestirvi la nuova sede del Giudice di Pace, tenuto anche conto del fatto che il Comune di Ottati, guidato dal sindaco Elio Guadagno, aveva precedentemente dato la massima disponibilità per creare le condizioni idonee ad organizzare gli uffici.

Ottati potrebbe accogliere i nuovi uffici

Proprio in seguito al sopralluogo il Presidente del Tribunale di Salerno ha trasmesso all’ente comunale la relazione stilata da cui è emersa la necessità di mettere a punto alcuni interventi tecnici. L’amministrazione, pertanto, con apposita delibera di Giunta, ha formulato l’atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale affinché potesse quantificare gli interventi tecnici necessari per l’apertura degli uffici del Giudice di Pace che presto potrebbe, pertanto, avere proprio nell’ex Municipio di Ottati, la sua nuova sede.