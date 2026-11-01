Sant’Angelo a Fasanella digitalizza la burocrazia: accordo con la Procura di Salerno per i certificati giudiziali

Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella, guidato dal sindaco Bruno Tierno, punta con decisione sulla semplificazione e sulla digitalizzazione dei processi burocratici.

La Giunta comunale ha infatti approvato lo schema di accordo con il Ministero della Giustizia – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – per l’attivazione del servizio di richiesta dei certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Certificati online: come funziona la nuova procedura digitale

Il nuovo servizio consentirà alle Pubbliche Amministrazioni e ai Gestori di Pubblico Servizio di operare tramite un portale dedicato per richiedere e acquisire, direttamente in formato digitale, i certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative.

L’attivazione del portale avverrà nelle more dell’accreditamento definitivo alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Appalti e assunzioni più rapidi a impatto zero sulle casse comunali

Si tratta di uno strumento fondamentale per velocizzare e ottimizzare le verifiche di legge necessarie per:

L’aggiudicazione delle gare d’appalto;

L’assunzione di nuovo personale;

Il rilascio di autorizzazioni amministrative;

L’aggiornamento delle liste elettorali.

La sottoscrizione dell’accordo, che avrà la durata di un anno ed è rinnovabile, non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente.