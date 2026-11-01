Alburni

Sant’Angelo a Fasanella digitalizza la burocrazia: accordo con la Procura di Salerno per i certificati giudiziali

Sant'Angelo a Fasanella sigla l'intesa con la Procura di Salerno: certificati del casellario giudiziale e sanzioni in digitale per velocizzare la PA.

Di:
Antonio Pagano
Pc

Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella, guidato dal sindaco Bruno Tierno, punta con decisione sulla semplificazione e sulla digitalizzazione dei processi burocratici.

La Giunta comunale ha infatti approvato lo schema di accordo con il Ministero della Giustizia – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – per l’attivazione del servizio di richiesta dei certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Leggi anche:

Sapri, il Comitato di lotta a Fico: «La salute non si delega», consegnato il documento per salvare il Punto Nascita
Paura a Ispani: vasto incendio divampa in località Serriere
Ambientalismo ragionevole e sviluppo: la nuova strategia di FareAmbiente nel Cilento

Certificati online: come funziona la nuova procedura digitale

Il nuovo servizio consentirà alle Pubbliche Amministrazioni e ai Gestori di Pubblico Servizio di operare tramite un portale dedicato per richiedere e acquisire, direttamente in formato digitale, i certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative.

L’attivazione del portale avverrà nelle more dell’accreditamento definitivo alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Appalti e assunzioni più rapidi a impatto zero sulle casse comunali

Si tratta di uno strumento fondamentale per velocizzare e ottimizzare le verifiche di legge necessarie per:

  • L’aggiudicazione delle gare d’appalto;
  • L’assunzione di nuovo personale;
  • Il rilascio di autorizzazioni amministrative;
  • L’aggiornamento delle liste elettorali.

La sottoscrizione dell’accordo, che avrà la durata di un anno ed è rinnovabile, non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.