Sant’Angelo a Fasanella, accordo con la banca: risparmio di 200 mila euro

Sant’Angelo a Fasanella taglia un traguardo cruciale nel percorso di risanamento dei conti pubblici. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Bruno Tierno ha chiuso un accordo transattivo con la Banca J-Invest, azzerando un contenzioso debitorio di circa 500 mila euro ereditato dalle gestioni precedenti e gravato da una situazione di dissesto finanziario. L’intesa permette all’ente di risparmiare circa 200 mila euro grazie alla rinuncia integrale agli interessi moratori maturati nel corso degli anni.

L’accordo con Banca J-invest e il risparmio per l’ente

La trattativa condotta dall’esecutivo comunale ha portato a una rimodulazione complessiva della posizione debitoria. Il taglio di circa 200 mila euro sugli interessi moratori rappresenta una boccata d’ossigeno per le casse dell’ente locale. Le risorse liberate non finiranno negli oneri finanziari ma resteranno a disposizione del bilancio, pronte per essere reinvestite nei servizi essenziali per la comunità di Sant’Angelo a Fasanella.

Le parole del sindaco bruno tierno

Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto, inserendolo in una più ampia strategia di risanamento economico del comune cilentano.

“Oggi possiamo comunicare un risultato importante: al termine di una trattativa serrata, condotta con determinazione e senso di responsabilità, è stato raggiunto un accordo con la Banca che prevede la rinuncia integrale agli interessi moratori maturati negli anni”, ha dichiarato il sindaco Bruno Tierno.

L’amministrazione ha rimarcato come l’approccio scelto punti a risolvere le criticità ereditate senza gravare ulteriormente sui contribuenti locali.

“Non è soltanto un dato contabile. Sono 200 mila euro che vengono sottratti al peso degli interessi e che consentono di preservare risorse preziose per il bilancio comunale e per i servizi alla comunità, senza pesare sulle tasche dei cittadini”, ha aggiunto Tierno.

La strategia per il futuro finanziario del comune

Il risanamento dei conti pubblici locali richiede programmazione e continuità amministrativa. L’obiettivo dell’esecutivo comunale è proseguire sulla strada della rigorosa gestione delle risorse pubbliche, riducendo al minimo le dispersioni di denaro in oneri finanziari passivi. La chiusura della vertenza con la Banca J-Invest costituisce un tassello fondamentale per ristabilire la stabilità economica e guardare con maggiore serenità alla programmazione futura del territorio.