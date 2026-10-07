Alburni

Petina inaugura la rinnovata scuola Giovanni Pascoli

A Petina inaugurata la scuola Giovanni Pascoli dopo importanti lavori di riqualificazione. Spazi sicuri e moderni per studenti e docenti.

Di:
Alessandra Pazzanese
Petina inaugura la rinnovata scuola Giovanni Pascoli

Petina ha inaugurato ufficialmente la rinnovata scuola media ed elementare “Giovanni Pascoli”, restituendo alla comunità un edificio scolastico completamente riqualificato, sicuro e moderno. L’intervento edilizio, che ha interessato l’intera struttura, segna un traguardo importante per il territorio montano degli Alburni, garantendo spazi all’avanguardia per la didattica e la socializzazione dei giovani studenti.

Una scuola rinnovata e sicura per la comunità

Il plesso scolastico “Giovanni Pascoli” torna a essere pienamente operativo dopo un complesso iter di interventi mirati al miglioramento della sicurezza e della funzionalità degli ambienti. L’opera risponde alle esigenze formative del territorio, offrendo a studenti, docenti e personale scolastico aule adeguate ai moderni standard educativi. La riapertura della scuola rappresenta un presidio sociale indispensabile per il comune cilentano, confermando l’attenzione delle istituzioni locali verso le nuove generazioni e la crescita culturale del comprensorio.

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I ringraziamenti dell’amministrazione comunale

Durante la cerimonia inaugurale, l’amministrazione comunale ha voluto esprimere profonda gratitudine a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione e nella pianificazione dell’opera pubblica. L’impegno sinergico tra la parte politica, il settore tecnico e le imprese esecutive ha permesso di completare i lavori nei tempi previsti. Un riconoscimento particolare è stato rivolto all’assessore Adriano Matera, al vicesindaco, ai consiglieri comunali, al geometra comunale Cosimo Avallone e a tutti i dipendenti dell’ente per la dedizione dimostrata.

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