Santa Marina, frana sulla SP82 in località Salise: attivato tavolo tecnico in Provincia

Importante passo avanti nella gestione dell’emergenza legata alla frana in località Salise, a Santa Marina, che ha causato la chiusura della Strada Provinciale 82 compromettendo la viabilità e i collegamenti del territorio.

Attivato tavolo tecnico

A seguito della richiesta formale avanzata dal Comune di Santa Marina, il Presidente della Provincia di Salerno ha disposto l’istituzione immediata di un tavolo tecnico, con l’obiettivo di affrontare la criticità e definire interventi concreti per il ripristino della circolazione.

Il tavolo tecnico si svolgerà lunedì 23 febbraio alle ore 14:00 presso la sede della Provincia di Salerno, dove verranno analizzate le condizioni dell’area interessata e individuate le azioni operative necessarie per mettere in sicurezza il tratto stradale.

L’obiettivo

Intervenire con tempestività, valutare soluzioni efficaci e stabilire tempi certi per il ripristino della viabilità, riducendo al minimo i disagi per cittadini, lavoratori e attività del territorio. L’amministrazione comunale ha assicurato che continuerà a seguire ogni fase della procedura con determinazione e senso di responsabilità, mantenendo costantemente informata la cittadinanza sugli sviluppi.

La situazione della SP 82 rappresenta una problematica di grande rilievo per la mobilità locale e per la sicurezza pubblica, motivo per cui il ripristino della strada resta una priorità assoluta per le istituzioni coinvolte.