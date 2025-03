Santa Marina, Fortunato su accorpamento scolastico: «Certi di una sentenza giusta». L’intervista | VIDEO

È giunta alla battute finali la vicenda che da diversi mesi riguarda l’Istituto scolastico di Santa marina – Policastro e “Dante Alighieri” di Sapri. Il Consiglio di Stato infatti si esprimerà definitivamente il prossimo 13 Maggio. Nel frattempo il massimo giudice amministrativo ha ritenuto che sussista un principio di prova introdotto dal Comune di Santa marina per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 816 del ventinove Dicembre 2023.

Gli sviluppi

“È stata una sentenza diciamo non positiva per quanto riguarda le aree interne perché ha disposto che la Regione può fare questi accorpamenti in virtù dei posti disponibili – ha affermato il Sindaco Fortunato – Per quanto attiene invece al caso specifico di Santa Marina, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Regione Campania chiarimenti per i due punti che abbiamo messo in evidenza. In particolare la Regione Campania entro il 3 Aprile dovrà comunicare i numeri degli alunni di entrambi gli Istituti.

Per le linee guida della Regione ad accorpare è l’Istituto che ha il maggior numero di alunni e dunque l’Istituto di Santa Marina che era numericamente più grande del “Dante Alighieri. Dunque la Presidenza spetta a Santa Marina. Però è giusto parlare anche di efficienza e di organizzazione ottimale degli istituti scolastici. Quindi sarebbe più opportuno che ad accorparsi siano i due istituti presenti a Sapri e lasciare l’autonomia a Santa Marina in maniera tale da recuperare sempre una posizione”.