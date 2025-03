Santa Marina, sentenza del Tar sull’accorpamento scolastico: c’è la data per la sentenza definitiva

Continua a tenere banco nel Golfo di Policastro la vicenda legata all’accorpamento scolastico dell’Istituto Comprensivo Santa Marina Policastro all’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sapri.

Il 13 maggio la sentenza definitiva

Una vicenda che attraverso i veri gradi di giudizio è arrivata al Consiglio di Stato, che in merito alla questione, ha fissato al prossimo 13 Maggio la sentenza definitiva. Il massimo giudice amministrativo nei giorni scorsi si è pronunciato dunque sul ricorso proposto dalla Regione Campania, in merito alla sentenza del TAR Campania sul “Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa per l’ anno scolastico 2024/2025”, ritenendo che sussista senz’altro un principio di prova introdotto dal Comune di Santa Marina per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 816 del 29 dicembre 2023.

La posizione del Consiglio di Stato

Il riferimento è rivolto alla parte in cui si è disposto l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo Santa Marina Policastro all’Istituto Comprensivo Dante Alighieri del vicino Comune di Sapri. Nello specifico, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la Regione Campania non abbia documentato adeguatamente il ricorso, limitandosi ad una generica replica. Ragione per la quale assegna a quest’ultima il termine del 3 aprile 2025 per depositare la richiesta di relazione a chiarimenti e fissa per la decisione definitiva della causa l’udienza pubblica del 13 maggio 2025.

La soddisfazione del sindaco, Giovanni Fortunato

A tal proposito ha espresso soddisfazione il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato: “Ancora una conferma, l’amministrazione Comunale aveva visto giusto nell’intraprendere l’unica strada percorribile, che era quella della giustizia amministrativa. Siamo sicuri che il Consiglio di Stato emanerà una sentenza giusta, che tuteli le piccole comunità, e che la nostra scuola continuerà ad essere autonoma. Come Amministrazione comunale ci impegniamo a vigilare anche per il futuro sui diritti dei propri alunni e dei loro genitori”.