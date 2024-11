Santa Maria sconfitto in rimonta in casa del Buccino: 3 a 1 per i rossoneri

La Polisportiva Santa Maria perde in rimonta in casa del Buccino Volcei per 3-1. Nonostante il gol del vantaggio a firma di Di Giacomo su rigore, i rossoneri riescono a recuperare con i gol di Aleksic, un’autorete di Strainese e Siano.

La gara

La partita sin dalle prime battute è molto maschia. Tiro dal limite di Gualtieri bloccato dal portiere giallorosso dopo pochi secondi. Ancora lo stesso Gualtieri prova ad impensierire Volzone con un destro a giro che va fuori di poco. Il Santa Maria si affaccia nella metà campo avversaria con Sabatino.

L’estremo difensore giallorosso blocca facilmente il tiro di Gonella al 33’. Pochi minuti più tardi, al 36’, calcio di rigore per la compagine di mister De Felice: Siano atterra in area Sabatino e l’arbitro concede il penalty. Dal dischetto si presenta Di Giacomo che spiazza il portiere e porta avanti i suoi. L’ultima occasione della prima frazione è di Formisano, blocca Palladino tra i pali.

La ripresa

Buon approccio alla gara anche nella ripresa per i cilentani che tentano di approfittare degli spazi liberi concessi dai padroni di casa. Sabatino si fa parare la sua conclusione dopo una buona azione con Formisano. D’Auria, invece, spara alle stelle da buona posizione. Al 14’ arriva il pari del Buccino: colpo di testa di Aleksic che sbuca alle spalle dei difensori e supera Volzone. È 1-1.

Il Santa Maria ci riprova con una punizione dal limite di De Angelis, risponde presente Palladino. Al 34’ sfortunato autogol di Strianese che regala il 2-1 al Buccino su un cross dalla destra. Nel finale c’è tempo anche per il 3-1 dei rossoneri: Siano stacca di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo e mette la parola fine al match.

Il tabellino

Buccino (4-3-3): Palladino; Di Mauro, Dellacasa, Siano (40’ st Pierce), Grande; Iasevoli, De Vasconcelos (43’ st Gibba), Titarelli; Hefiane (45’ st La Ragione), Gonella (1’ st Aleksic), Guatieri (29’ st Maggiari).

A disp.: Isernia, Petrozzino, Savastano, Buono. All.: Graziani.Polisportiva Santa Maria Cilento (4-4-2): Volzone; De Cono, Strianese, Lembo, De Angelis; Modano (23’ st Navarrete), D’Auria, Santoro, Formisano (38’ st Salzano); Sabatino, Di Giacomo. A disp.: Ragone, Cuomo, Ventura, Musto, Siciliano, Ciornei, Di Mauro. All.: De Felice

Arbitro: Luca Pugliese di Frattamaggiore (Mauriello-Cifariello) Marcatori: 38’ pt Di Giacomo (SM) su rig., 14’ st Aleksic (B), 34’ st aut. Strianese (SM), 37’ st Siano (B)

Note: ammoniti Di Giacomo (SM), Siano (B), De Vasconcelos (B), D’Auria (SM), Dellacasa (B), Strianese (SM), Titarelli (B).

Angoli: 4-2. Recupero: 1’ pt e 7’ st.