Eccellenza al turno infrasettimanale: derby tra Polisportiva Santa Maria ed Ebolitana

Neanche il tempo di chiudere l’ottava giornata che l’Eccellenza è di nuovo in campo per il turno infrasettimanale che si disputerà mercoledì 30 ottobre. Tutte le formazioni del Girone B saranno impegnate, con attesa soprattutto per il derby tra Polisportiva Santa Maria ed Ebolitana

Le partite

Al “Carrano” infatti ci sarà l’esordio sulla panchina giallorossa di mister Severo De Felice che ha appena sostituito Ambrogio Quintiero alla guida della squadra di patron Tavassi. Il primo avversario non sarà affatto facile visto che arriverà l’Ebolitana di De Cesare, vogliosa di recuperare il ko ottenuto contro la capolista Heraclea.

L’Agropoli, invece, al “Guariglia” aspetta l’Apice, formazione molto insidiosa che naviga nelle zone alte della classifica e che proverà a frenare la rincorsa dei delfini che stanno vivendo un periodo positivo con due successi consecutivi.

Una singhiozzante ma mai doma Battipagliese è impegnata in trasferta contro il Victoria Marra. Le zebrette restano a -1 dalla coppia di testa e hanno bisogno di riprendere il cammino per mantenere la scia delle più quotate Heraclea e Virtus Stabia. Infine la Calpazio, tornata sorridente dopo la prima vittoria stagionale contro il Santa Maria, non vuole fermarsi neanche contro il Salernum Baronissi. L’esperienza di mister Nastri alla guida dei granata e dei rinforzi di livello per la categoria, hanno aperto nuovi scenari per una formazione che sembrava essere già spacciata ai nastri di partenza.