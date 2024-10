Eccellenza: passo falso Battipagliese, sorpasso in vetta

La Battipagliese perde il primato dopo il pareggio in rimonta contro il Montemiletto. Le zebrette si fanno fermare sul 2 a 2 al Pastena e cedono il passo all’Heraclea che sabato si era imposta per 2 a 1 con l’Ebolitana al Dirceu.

Insieme alla formazione pugliese occupa il secondo posto la sorprendente Virtus Stabia che nello scontro diretto ha pareggiato 0 a 0 con il Santa Maria la Carità, terzo. Buccino (vittoria per 2 a 1 a Serino) ed Apice (2 a 1 al Victoria Marra) occupano l’ultima piazza utile per i playoff.

Finiscono in parità le gare tra Sant’Antonio Abate e Solofra (0 a 0) e tra Audax Cervinara e Salernum Baronissi (1 a 1). In coda prima vittoria stagionale per la Calpazio che grazie a Coquin supera la Polisportiva Santa Maria. L’Agropoli, invece, a sorpresa espugna il campo del Castel San Giorgio 2 a 0.

Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale.

Risultati

VIRTUS SERINO 1 – 2 BUCCINO VOLCEI

APICE 2 – 1 VICTORIA MARRA

AUDAX CERVINARA 1 – 1 SALERNUM BARONISSI

CALPAZIO 1 – 0 POLISPORTIVA SANTA MARIA

EBOLITANA 1 – 2 HERACLEA

CASTEL SAN GIORGIO 0 – 2 AGROPOLI

SANT’ANTONIO 0 – 0 SOLOFRA

VIRTUS STABIA 0 – 0 SANTA MARIA LA CARITÀ

BATTIPAGLIESE 2 – 2 MONTEMILETTO

Classifica

HERACLEA 17

VIRTUS STABIA 17

BATTIPAGLIESE 16

SANTA MARIA LA CARITÀ 15

BUCCINO VOLCEI 14

APICE 14

CASTEL SAN GIORGIO 13

SALERNUM BARONISSI 12

VICTORIA MARRA 11

MONTEMILETTO 9

SANT’ANTONIO ABATE 9

EBOLITANA 8

VIRTUS SERINO 8

AGROPOLI 8

AUDAX CERVINARA 8

POLISPORTIVA SANTA MARIA 7

SOLOFRA 7

CALPAZIO 4