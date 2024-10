Calpazio – Santa Maria la decide Coquin nel finale

Tra mille polemiche è la Calpazio ad aggiudicarsi il derby del “Vaudano” contro la Polisportiva Santa Maria. In pieno recupero ci pensa Coquin a portare a casa la posta in palio.

La gara

Il primo affondo è del Santa Maria con Strianese che si lascia ingolosire dai 25 metri, ma calcia alle stelle. Buona partenza per la squadra di mister Quintiero che ci riprova poco più tardi con Formisano. Il suo tiro è debole e centrale.

Si fa vedere anche la Calpazio nella metà campo avversaria. Coquin sfrutta un’incertezza di Lembo, ma lascia partire un destro che finisce tra le braccia di Volzone. I giallorossi rispondono con una bella azione orchestrata tra le corsie centrali. Anche in questo caso è Strianese a tentare la fortuna dalla distanza con il pallone che finisce alto sopra la traversa.

Alla mezz’ora grande opportunità per la Calpazio. Contropiede perfetto della squadra di mister Nastri che porta alla conclusione sull’esterno della rete da parte di Marciano. Lo stesso Marciano sulla fascia di sinistra mette in mezzo un cross teso e velenoso che non trova compagni pronti all’appuntamento con il pallone.

Al 43’ l’episodio che cambia la partita. De Angelis finisce a terra in area di rigore, ma l’arbitro lo ammonisce per simulazione.

Per il terzino di Quintiero è il secondo e quindi scatta il cartellino rosso. Santa Maria in 10 uomini. Nonostante l’inferiorità numerica, al tramonto della prima frazione è Di Giacomo a cestinare una palla gol d’oro a tu per tu con Tesoniero. Nella ripresa i padroni di casa vanno all’attacco tentando di sfruttare l’uomo in più. Coquin si gira in area di rigore, ma viene murato dalla retroguardia avversaria.

Sul corner conseguente ancora il centravanti di mister Tripi spizza il pallone a pochi cm dalla porta. Marciano impegna Volzone con una bella conclusione dalla distanza. I giallorossi, invece, cercano di avanzare con dei pericolosi contropiedi. Sabatino lanciato in profondità calcia sul primo palo, ma trova la risposta di Tesoniero in angolo. Lembo ci prova direttamente da calcio di punizione. Sfera a lato.

Momento favorevole agli ospiti che impegnano l’estremo difensore granata con un tiro timido di De Cono. La Calpazio si affida al solito Marciano: il suo tiro sfiora il palo alla sinistra di Volzone. Bottiglieri, invece, con un colpo sotto scavalca la traversa.

Nei minuti finali la gara s’incattivisce. Il Santa Maria potrebbe colpire con Salzano che non riesce ad arrivare sul secondo palo dopo un buon lavoro sulla fascia di Ciornei. Quando la partita sembrava poter finire in parità, la Calpazio sblocca il match all’ultimo minuto di recupero con Coquin.

Il tabellino

Calpazio (3-4-1-2): Tesoniero; Dello Russo, Imparato, Galiano (41’st Mocdece); Vitiello (18’st Guzzo, 47’Sangiovanni), Di Lascio, Sellitti (32’st Bottiglieri) , Bellizio (32’st Tavarone); D’Avella; Marciano, Coquin. A disp.: Marino, Paparello, Jarju, Migliaccio. All.: Nastri.

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-2-3-1): Volzone; De Cono, Lopetrone (45’ D’Auria), Lembo, De Angelis; Santoro (32’st Siciliano), Strianese; Formisano, Sabatino (38’st Salzano), Modano (45’st Ciornei); Di Giacomo. A disp.: Ragone, Musto, Di Mauro, Gentile, Francione. All.: Quintiero

Arbitro: Domenico Palmentieri di Nola (Di Sauro-Vitiello)

Marcatori: Coquin (45’st)

Note: Ammoniti: Sabatino (SM), Quintiero (dalla panchina) (SM), Formisano (SM), Galiano (CA), D’Auria (SM), Salzano (SM), Sangiovanni (CA). Espulsioni: De Angelis (per doppio giallo) (SM) Angoli: 2-8. Recupero: 1’pt e 5’st