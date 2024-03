Santa Maria, con il Casarano ci si gioca le ultime speranze salvezza

La Polisportiva Santa Maria Cilento, giovedì alle 14.30, scenderà in campo per la 29esima giornata del campionato di Serie D che è stata anticipata per via delle festività pasquali. Al “Carrano” arriverà un altro avversario di prim'ordine come il Casarano.

Il Santa Maria

La formazione giallorossa nell'ultimo turno è uscita sconfitta contro la capolista Altamura disputando, però, un'ottima prestazione. Mister Esposito spera di recuperare tasselli importanti in avanti, come Tedesco e Gassama che non sono in perfette condizioni. La rifinitura di oggi darà maggiori informazioni a riguardo. Confermato, invece, tra i pali Cannizzaro al posto di Spina.

Il Casarano

La formazione ospite arriva in terra cilentana in piena lotta per i playoff. Nelle ultime uscite il rendimento fuori casa ha lasciato un po' a desiderare viste le due sconfitte consecutive con Angri e Altamura. All'andata finì 2-0 per il Casarano, ma domani il Santa Maria si gioca un pezzo, forse definitivo, di salvezza.