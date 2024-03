Un buon Santa Maria lotta con la capolista: l’Altamura passa nella ripresa

È una buonissima Polisportiva Santa Maria quella che dà del filo da torcere all'Altamura, capolista del girone. La sfida vede uscire vincitori i padroni di casa grazie ad un gol nella ripresa di Saraniti, sancendo un ko davvero immeritato per i giallorossi.

Il match

La prima palla gol della gara è dell'Altamura: tiro ravvicinato di Loiodice che si stampa sull'incrocio dei pali. Più tardi è Pellegrini a provarci dalla distanza, senza trovare lo specchio della porta.

Al 21′ si fa vedere anche la compagine di mister Esposito. Catalano calcia da posizione defilata trovando, però, solo l'esterno della rete. Il Santa Maria affonda sulle corsie esterne con Maiese che serve un ottimo pallone a Gaeta, il quale non riesce a dare la giusta potenza al tiro. Cannizzaro è attentissimo tra i pali, salvando in uscita su Chietti al 34′. Catalano ci prova di nuovo, questa volta da calcio di punizione, ma il risultato non cambia.

Dall'altra parte colpo di testa di Petta, sugli sviluppi di calcio d'angolo, che termina di poco al lato. Cannizzaro è bravo anche al 41′ quando deve deviare in angolo un tentativo velenoso di Loiodice. L'estremo difensore del Santa Maria si supera anche al tramonto del primo tempo. Doppio strepitoso intervento ancora su Loiodice, che da solo davanti al portiere si lascia ipnotizzare. Nella ripresa il Santa Maria attacca e parte bene. Il tiro di Nunziante viene bloccato in due tempi, mentre sia Catalano che Mudasiru vanno lontano dal bersaglio grosso da lontano.

Vantaggio pugliese

Nel miglior momento dei giallorossi l'Altamura colpisce: al 6′ Saraniti sbuca alle spalle della difesa e firma l'1-0.

Il vantaggio scuote i padroni di casa che si avvicinando al raddoppio con un tentativo di Mobilio, chiuso da Cannizzaro, e poi con la classica giocata di Loiodice. Di Fiore, invece, tenta di pareggiare la gara con un tiro che non trova la porta.

Nel finale, ancora Loiodice mette i brividi con una punizione che termina sul fondo.

Il Tabellino

TEAM ALTAMURA (3-4-3): Fernandes; Pellegrini (18' st D'Innocenzo), Petta (28' st Cipolla), Bertolo; Chietti, Bolognese, Logoluso, Maccioni; Mobilio (13' st Lattanzio), Saraniti (28' st Colella), Loiodice (45' st Kharmoud). A disp.: De Luca, Tataru, Orfano, Molinaro. All.: Giacomarro.

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-3): Cannizzaro; Cocicno, Campanella, Brugaletta; Maiese (26' st D'Auria), Mudasiru (15' st Chironi), Borgia (33' st Ventura); Coulibaly; Nunziante, Gaeta (41' st Ferrante), Catalano (9' st Di Fiore). A disp.: Pappalardo, Bonfini, Della Corte, Szymanski. All.: Esposito

Arbitro: Mario Leone di Avezzano (Giancristofaro-Zugaro)

Marcatori: 6' st Saraniti (TA)

Note: ammoniti Mudasiru (SM), Cannizzaro (SM), Petta (TA), Nunziante (SM), Chietti (TA), Chironi (SM)

Angoli: 8-1

Recupero: 2' pt e 6' st.