Sanità: un consiglio comunale congiunto tra Eboli, Battipaglia e Roccadaspide: lo chiede il Comitato per la salute

Il Presidente Adelizzi: “Abbiamo appreso solo dalla stampa il giro di perlustrazione del direttore generale Sosto”.

Il Comitato per la Salute Pubblica, organismo nato per la difesa degli ospedali della Piana del Sele, non da oggi, ritiene che l’ospedale di Eboli e quelli del territorio abbiano bisogno di ben altro che passerelle alla ricerca di visibilità, in mancanza di provvedimenti concreti. E il Presidente Rosa Adelizzi affida ad una nota stampa la sua preoccupazione e il suo rammarico.

Le dichiarazioni

«E’ il momento di azioni forti che lancino messaggi chiari e rafforzino i livelli di assistenza indispensabili per le popolazioni. Un’azione significativa sarebbe mettere insieme le istituzioni comunali delle città che ospitano gli ospedali del DEA di riferimento, in modo da dare un segnale di unità in vista di obiettivi comuni».

Le posizioni del Presidente Adelizzi

Chi conosce il Presidente Adelizzi sa anche bene che non si è mai sottratta al confronto pubblico e nemmeno a quello con le istituzioni e sempre, in prima persona, si è schierata in difesa della sanità pubblica.

«Il comitato – dice – ha sempre rappresentato i cittadini in ogni sede e continua a tutelare gli stessi, tant’è che venerdì 27 gennaio, con altre associazioni di categoria territoriali, dopo un presidio all’Asl di Salerno, siamo stati accolti dal direttore aziendale e dal direttore amministrativo dell’Asl.

In quell’occasione abbiamo rivendicato una sanità degna di questo nome, ogni delegato ha rappresentato la propria area, evidenziando le criticità, dalla mancanza di personale, alla medicina territoriale, alla rete dell’emergenza 118. Il lavoro delle associazioni di categoria non è da meno rispetto a quello delle istituzioni, ci confrontiamo con i cittadini, con chi paga le tasse e delega le istituzioni a rappresentarli».

L’affondo

Ecco perché ancora una volta ci meraviglia e ci rammarica che nel momento del confronto proprio le istituzioni dimenticano che esistiamo, nonostante conosciamo quali siano le criticità e le difficoltà di un territorio. Non a caso abbiamo appreso solo dalla stampa il giro di perlustrazione del direttore generale Sosto. Ci fa piacere che abbia fatto visita al nostro ospedale e si sia reso conto di persona, peccato che poi le realtà si vivono nel quotidiano».

«Mi fa piacere che ancora una volta siano state fatte promesse, noi attendiamo solo che non rimangano tali, perché non possiamo fare altrimenti. Nell’attesa che accadano miracoli – conclude il Presidente del Comitato, Rosa Adelizzi -, chiedo al sindaco Conte la convocazione di una seduta consiliare monotematica congiunta con il consiglio comunale di Battipaglia e, se necessario, anche con Roccadaspide ed Oliveto Citra. Sia chiaro a tutti che le istituzioni non possono ignorare i cittadini organizzati; noi intanto ci stiamo organizzando, anche con altre realtà territoriali, per dare vita ad un nuovo coordinamento sulla sanità».