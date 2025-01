Sanità nel Cilento, FdI: domani manifestazione davanti all’ospedale “San Luca”

La morte di Anna Materazzi, la donna di San Mauro Cilento che il primo gennaio ha atteso invano l’arrivo dell’ambulanza per oltre due ore, sta in queste ore scatenando una serie di polemiche e ha riacceso il dibattito politico sulla sanità in Campania e in provincia.

Il senatore salernitano di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, all’indomani dell’accaduto, ha già annunciato che presenterà una interrogazione al ministro Orazio Schillaci.

L’appuntamento a Vallo della Lucania

Per domani mattina, il coordinamento territoriale di Fratelli d’Italia ha organizzato una manifestazione davanti all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove la donna è spirata dopo diversi giorni in cui ha combattuto tra la vita e la morte.

Il coordinamento territoriale Cilento, nelle persone di Modesto Del Mastro e Giampiero Nuzzo, sta mettendo in moto l’organizzazione di quella che sarà una protesta pacifica davanti al nosocomio. Saranno presenti gli altri gruppi territoriali, amministratori e rappresentanti delle istituzioni.

«Porteremo le condoglianze alla famiglia di Anna – dicono Del Mastro e Nuzzo – ma faremo sentire anche la nostra voce. La salute dei cittadini non ha colore politico, però chi amministra la Campania da dieci anni a questa parte l’ha distrutta. Il caso della donna di San Mauro Cilento, alla cui famiglia va tutta la nostra vicinanza, è emblematico.

Per questo motivo, domani mattina, lunedì 6 gennaio, saremo in piazza per far sentire la nostra voce, per farci ascoltare, per difendere quello che dovrebbe essere un diritto di tutti i cittadini ma che qui viene dimenticato e diventa un privilegio per pochi. Chiediamo la presenza di tutti i sindaci del territorio con tanto di fascia tricolore, esponenti di partito, sia alleati del centrodestra che di altre coalizioni, movimenti civici e chiunque abbia a cuore la sanità nel Cilento e in Campania».

L’appuntamento è alle ore 10.00 davanti al nosocomio di Vallo della Lucania.