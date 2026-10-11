Sanità, liste di attesa: la ricetta del dottore Emidio Cianciola per riorganizzare i servizi

Il dibattito sulla sanità pubblica e sulla gestione delle liste di attesa trova nuovi spunti di riflessione grazie all’intervento di Emidio Cianciola, primario del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Sapri. Il nodo centrale sollevato dal medico evidenzia come il problema non possa essere risolto unicamente attraverso un incremento numerico delle prestazioni, ma richieda un intervento radicale sui modelli organizzativi. La questione dell’accesso alle cure e ai servizi diagnostici rappresenta una delle priorità più sentite dai cittadini sul territorio regionale e nazionale.

Il limite delle politiche basate sui soli volumi di prestazioni

Secondo l’analisi del primario, la strategia orientata esclusivamente all’aumento delle prestazioni rischia di rivelarsi inefficace se non accompagnata da una revisione dei flussi di lavoro. Come sottolineato da Cianciola, “per ridurre le attese non basta fare più prestazioni. Serve organizzare meglio i servizi”. Il focus si sposta quindi sull’efficienza gestionale, sulla programmazione delle risorse umane e tecnologiche e sulla capacità delle strutture sanitarie di rispondere in modo tempestivo ed equilibrato ai bisogni reali della popolazione.

I cinque pilastri per una nuova governance sanitaria

La proposta operativa per superare le criticità attuali si articola su diversi punti chiave orientati a modernizzare il sistema di prenotazione e presa in carico:

digitalizzazione e trasparenza : la creazione di un sistema di prenotazione unico e semplificato in cui tutte le disponibilità siano chiaramente visibili.

: la creazione di un sistema di prenotazione unico e semplificato in cui tutte le disponibilità siano chiaramente visibili. gestione dinamica delle disdette : l’introduzione di procedure immediate per recuperare e riassegnare tempestivamente gli appuntamenti lasciati liberi dai pazienti.

: l’introduzione di procedure immediate per recuperare e riassegnare tempestivamente gli appuntamenti lasciati liberi dai pazienti. appropriatezza clinica : l’attribuzione rigorosa delle priorità per garantire l’accesso prioritario a chi presenta reali necessità cliniche urgenti.

: l’attribuzione rigorosa delle priorità per garantire l’accesso prioritario a chi presenta reali necessità cliniche urgenti. continuità assistenziale : la programmazione strutturata dei controlli successivi per evitare che il cittadino affronti il percorso di cura in solitudine.

: la programmazione strutturata dei controlli successivi per evitare che il cittadino affronti il percorso di cura in solitudine. programmazione mirata: l’organizzazione di personale, ambulatori e prestazioni calibrata sui fabbisogni effettivi del territorio.

Verso un cambio di metodo nella gestione della salute

La visione espressa dal reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Sapri punta a ridefinire i parametri di efficienza della sanità pubblica. Al centro dell’azione amministrativa e clinica deve esserci un principio inderogabile riassunto dall’obiettivo di garantire “la cura giusta, al paziente giusto, nel momento giusto”. Superare la logica della semplice riduzione numerica dell’arretrato significa comprendere che “nella cura, il tempo di attesa conta quanto la cura stessa”, trasformando le liste d’attesa da emergenza cronica a variabile gestita con criteri di assoluta efficienza.