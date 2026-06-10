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Sanità, avvicendamento alla UIL FP di Eboli: Petrosino alla guida del GAU, Sparano promosso in segreteria provinciale

Ivan Petrosino è il nuovo Segretario del Gruppo Aziendale UIL presso l'ospedale di Eboli. Vito Sparano lascia la guida per assumere la responsabilità del Dipartimento Terzo Settore e Comunicazione

Antonio Elia

La UIL Funzione Pubblica di Salerno comunica un importante avvicendamento nella rappresentanza sindacale presso il Presidio Ospedaliero di Eboli.Il saluto a Vito Sparano e il nuovo incaricoDopo anni di impegno, dedizione e costante presenza a tutela dei lavoratori, Vito Sparano lascia il suo incarico di Responsabile e Segretario del Gruppo Aziendale UIL (GAU) presso il nosocomio ebolitano. Un percorso sindacale contraddistinto da competenza, equilibrio e profondo senso di appartenenza all’Organizzazione, che ha contribuito in maniera significativa al consolidamento della presenza della UIL FP all’interno della struttura sanitaria.Il passaggio di consegne arriva a seguito della recente nomina congressuale di Sparano a Responsabile del Dipartimento Terzo Settore e Comunicazione della UIL Funzione Pubblica di Salerno, un incarico di rilievo che gli consentirà di mettere ulteriormente a disposizione dell’Organizzazione la propria esperienza e le proprie competenze.Ivan Petrosino alla guida del GAU di EboliA raccogliere il testimone sarà Ivan Petrosino, stimato dirigente sindacale da sempre impegnato nelle attività di tutela, rappresentanza e ascolto dei lavoratori. Petrosino assumerà il ruolo di nuovo Segretario GAU della UIL FP presso il Presidio Ospedaliero di Eboli, con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto e rafforzare ulteriormente l’azione sindacale sul territorio.Le dichiarazioni del Segretario Generale Raffaele Giordano«A nome dell’intera Segreteria provinciale della UIL FP di Salerno e del Segretario Provinciale alla Sanità Michele Viciconte – dichiara il Segretario Generale Raffaele Giordano – desidero esprimere il più sincero ringraziamento a Vito Sparano per il lavoro svolto in questi anni con passione, competenza e spirito di servizio. La sua nuova responsabilità rappresenta un giusto riconoscimento dell’impegno profuso all’interno della nostra Organizzazione. Al tempo stesso rivolgo a Ivan Petrosino i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà interpretare questo ruolo con la stessa determinazione e lo stesso senso di responsabilità che hanno sempre contraddistinto il suo percorso sindacale».Gli obiettivi futuri della UIL FP SalernoLa UIL FP Salerno conferma il proprio impegno a garantire una rappresentanza sempre più efficace e vicina ai lavoratori della sanità, valorizzando competenze, esperienza e partecipazione, elementi fondamentali per affrontare le sfide presenti e future del settore.L’avvicendamento alla guida del GAU di Eboli si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento organizzativo intrapreso dalla UIL FP Salerno, volto a consolidare la presenza sindacale nelle strutture sanitarie della provincia e a garantire un dialogo costante con il personale, in una fase particolarmente delicata per il sistema sanitario pubblico.

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