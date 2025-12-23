Sangue sul lungomare di Salerno: accoltellato un uomo

A lanciare l’allarme e chiedere l'intervento di forze dell'ordine e ambulanze del 118 alcuni passanti che hanno notato un uomo ferito sul marciapiede

A cura di Federica Inverso

Paura all’alba sul Lungomare di Salerno, nuovamente teatro di un episodio di violenza. Intorno alle 5 di questa mattina un 40enne italiano è stato accoltellato in strada, a poca distanza dalla piazzetta Dante Alighieri. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno segnalato la presenza di una persona sanguinante sul marciapiede.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Salerno, che sono ora impegnati nella ricostruzione della dinamica e nell’individuazione dei responsabili. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice di urgenza all’ospedale “Ruggi d’Aragona”, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano sotto osservazione.

Indagini in corso

Ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda. Spetterà ai militari dell’arma, che hanno effettuato i rilievi del caso, risalire al l’identità del o degli aggressori. Fondamentali saranno anche le immagini delle eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Leggi anche:

Salerno, controlli di Natale sul lungomare: arrestato un ricercato e denunciati 2 parcheggiatori abusivi
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Contursi

Poste Italiane: bambini della scuola materna spediscono letterine di Natale all’ufficio postale di Contursi Terme

I piccoli allievi dell’istituto E. Corbino hanno consegnato i loro desideri ad…

Carabinieri

Tenta di investire un militare e di impossessarsi della sua arma: arrestato

L'indagato, a bordo della propria autovettura, non si sarebbe fermato all'alt imposto…

Anna Tagliaferri uccisa dal compagno, il dolore della comunità: terzo femminicidio nel salernitano

Sale a 3 il numero delle donne uccise in provincia di Salerno…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.