Sangue sul lungomare di Salerno: accoltellato un uomo

Paura all’alba sul Lungomare di Salerno, nuovamente teatro di un episodio di violenza. Intorno alle 5 di questa mattina un 40enne italiano è stato accoltellato in strada, a poca distanza dalla piazzetta Dante Alighieri. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno segnalato la presenza di una persona sanguinante sul marciapiede.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Salerno, che sono ora impegnati nella ricostruzione della dinamica e nell’individuazione dei responsabili. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice di urgenza all’ospedale “Ruggi d’Aragona”, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano sotto osservazione.

Indagini in corso

Ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda. Spetterà ai militari dell’arma, che hanno effettuato i rilievi del caso, risalire al l’identità del o degli aggressori. Fondamentali saranno anche le immagini delle eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.