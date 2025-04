San Rufo: Veronica La Regina premiata a Roma con il “Premio di Laurea Fabbrica D’Armi Pietro Beretta”

Si è svolta ieri, nella prestigiosa cornice di Villa Madama, la cerimonia di consegna dei Premi Leonardo 2025, nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy.

Orgoglio sanrufese

Tra i protagonisti dell’evento, Veronica La Regina, originaria di San Rufo, che ha ricevuto il Premio di Laurea Fabbrica D’Armi Pietro Beretta, uno dei riconoscimenti più ambiti dedicati ai giovani talenti della ricerca e dell’innovazione italiana. La cerimonia ha visto la partecipazione delle più alte cariche dello Stato, tra cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. A consegnare il premio a Veronica è stato il Presidente del Comitato Leonardo Sergio Dompé, alla presenza di Riccardo Zanardelli, in rappresentanza della Fabbrica D’Armi Pietro Beretta, promotrice del riconoscimento.

Chi è Veronica La Regina

Veronica La Regina è oggi una figura di rilievo nel settore space-tech, dove opera come esperta e imprenditrice, guidando progetti all’avanguardia che combinano alta tecnologia e impatto sociale. Il suo lavoro si concentra sull’innovazione industriale, l’economia dello spazio e l’uso sostenibile delle tecnologie spaziali, con un’attenzione particolare all’intersezione tra tecnologie emergenti e bisogni umani.

«Non si smette mai di imparare – ha dichiarato Veronica La Regina –. Ricevere questo premio è un grande onore e una forte spinta a continuare a lavorare per un’innovazione che metta davvero le persone al centro, proprio come ci insegna l’ergonomia. Questo traguardo è il frutto di un percorso condiviso con compagni, docenti e colleghi, e lo considero un riconoscimento collettivo». Un premio, dunque, che rappresenta non solo un importante risultato personale, ma anche un segnale di fiducia verso una nuova generazione di professionisti e innovatori capaci di coniugare progresso tecnologico e responsabilità sociale.