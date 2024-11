San Rufo: arriva un’importante novità per la “Festa della castagna”

La Festa della Castagna di San Rufo diventa inclusiva e con un laboratorio di accoglienza portato avanti dalla Cooperativa Iris. I minori e le famiglie ospitate nei Progetti SAI gestiti dalla Cooperativa a San Rufo, hanno partecipato attivamente all’organizzazione della Festa insieme con Comune e Proloco di San Rufo. Alcuni dei migranti sono stati coinvolti direttamente nell’organizzazione della sagra divisi nelle varie postazioni previste per arrostire le castagne e per servirle.

La festa della castagna diventa inclusiva

Altri beneficiari dell’accoglienza sono stati coinvolti in un laboratorio di accoglienza al quale hanno partecipato i bambini di San Rufo. Insieme beneficiari stranieri e bambini hanno realizzato una serie di attività creative che hanno infine presentato e allestito nel cortile della Casa alloggio “Casa dei Popoli” di San Rufo durante i tre giorni della Festa.

“Alla Festa della Castagna – spiega l’assessora Maria Antonietta Aquino –quest’anno tanta integrazione sociale. La partecipazione attiva dei ragazzi minori stranieri non accompagnati ha permesso di evidenziare in modo pragmatico come in un piccolo borgo l’accoglienza è diventata pratica. I ragazzi si sono integrati con la Comunità sanrufese e sono felici di condividere i momenti ludici con i cittadini di San Rufo. Grazie anche a tutti gli operatori della Cooperativa Iris che ogni giorno di dedicano con passione ai beneficiari delle strutture”