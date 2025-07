San Mauro La Bruca: riunione pubblica per chiarire un debito fuori bilancio da 326 mila euro

Il Comune di San Mauro La Bruca ha pubblicato un avviso ufficiale che sta sollevando interrogativi e attenzione tra i cittadini. Il documento rende noto il riconoscimento di un debito fuori bilancio pari a 326.000 euro, scaturito da una sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania. Al centro della vicenda c’è una controversia legale con l’impresa Antonio Lombardi relativa ai lavori di realizzazione del CE.VA.LO., Centro di Valorizzazione Locale.

Il nodo della questione

Secondo quanto riportato dall’amministrazione comunale, il debito nasce da un procedimento giuridico che ha visto soccombere il Comune nella causa intentata dall’impresa esecutrice dei lavori. La sentenza ha condannato l’ente pubblico al pagamento della somma, accendendo i riflettori su possibili responsabilità della precedente amministrazione nella gestione del contenzioso.

L’appello alla cittadinanza

Per fare chiarezza e coinvolgere la popolazione, il sindaco ha indetto una riunione pubblica prevista per sabato 12 luglio 2025 alle ore 20:00, presso la sala conferenze sotto Piazza Mons. Pasquale Allegro.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini interessati a conoscere più da vicino le dinamiche del debito, i dettagli della sentenza e le eventuali ripercussioni sul bilancio comunale.

Trasparenza e partecipazione

L’iniziativa si inserisce in una linea di comunicazione diretta che mira a promuovere la trasparenza amministrativa e a coinvolgere attivamente i residenti nella vita politica del paese. Un momento non solo informativo, ma anche di confronto tra istituzioni e cittadinanza, per fare luce su una questione che tocca il futuro economico del territorio.