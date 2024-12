San Mauro Cilento, nuove opportunità per lavoratori fragili e vulnerabili

Il Comune di San Mauro Cilento ha annunciato la sua partecipazione al Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), un’iniziativa nazionale volta a supportare le categorie di lavoratori più fragili e vulnerabili.

Il progetto

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Pisacane, ha avviato le procedure per l’attivazione di tirocini formativi rivolti a specifici profili professionali. Tra le figure richieste figurano: archivista e bibliotecario, servizi di pulizia spazi ed ambienti, servizi di assistenza a persone con fragilità, manutenzione del verde pubblico. L’amministrazione comunale dimostra così un forte impegno verso la promozione dell’inclusione sociale e il rafforzamento del tessuto economico e occupazionale locale. L’adesione al programma rappresenta un segnale concreto di attenzione alle esigenze dei cittadini più vulnerabili, offrendo loro strumenti per il reinserimento lavorativo e per il recupero della dignità professionale.

L’impegno del comune

Con questa iniziativa, il Comune di San Mauro Cilento si pone come esempio virtuoso di amministrazione locale attenta ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione. L’inclusione nel Programma GOL non solo rappresenta un’opportunità per i cittadini, ma contribuisce anche al rafforzamento delle competenze lavorative e alla valorizzazione del territorio, in linea con i principi di sviluppo sostenibile promossi dall’UNESCO. San Mauro Cilento, con il suo impegno nel favorire l’inclusione lavorativa, dimostra che anche i piccoli comuni possono giocare un ruolo importante nel promuovere politiche sociali innovative ed efficaci.