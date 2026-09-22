Cilento

San Mauro Cilento celebra San Francesco e l’ottavo centenario del Cantico delle Creature

Scopri la mostra e gli eventi a San Mauro Cilento per l'ottavo centenario del Cantico delle Creature: programma, date e dettagli dell'iniziativa

Di:
Elena Matarazzo
Di:Elena Matarazzo
Nata a Milano, si trasferisce giovanissima nel Cilento, la terra nella quale è poi rimasta a vivere e alla quale si sente particolarmente legata. Laureata in...
San Mauro Cilento panorama

La chiesa di San Mauro Martire, nel cuore del Cilento, si prepara ad accogliere un evento culturale e spirituale di grande rilievo storico e religioso. L’iniziativa, promossa dalla parrocchia locale in collaborazione con la Pro Loco “Vivi San Mauro”, porta nella comunità cilentana una mostra celebrativa dedicata a San Francesco d’Assisi, inserita nel contesto delle celebrazioni per l’ottavo centenario del Cantico delle Creature e del Tempo del Creato.

Un itinerario tra i conventi francescani di Campania e Basilicata

L’esposizione offre ai visitatori un viaggio immersivo tra arte e spiritualità, valorizzando il patrimonio storico custodito all’interno della circoscrizione Salerno-Potenza. Undici conventi francescani del territorio diventano i custodi di un percorso artistico che si snoda attraverso affreschi, volte decorate, pale d’altare e soffitti dipinti da maestri del primo Rinascimento. A completare il percorso espositivo sono le undici suggestive fotografie realizzate da Gianpiero Scafuri, capaci di ripercorrere i momenti salienti della vita del Poverello di Assisi e di dialogare con la bellezza dei luoghi sacri.

Leggi anche:

Differenziata da record ad Ascea: ad agosto la raccolta rifiuti supera l’80%
Incendi nel Salernitano, estate devastante: colpite Costiera ed entroterra 
Castelnuovo Cilento, auto contro un muro e si ribalta: paura a Velina

Il programma dell’inaugurazione e gli interventi istituzionali

Il taglio del nastro è fissato per domenica 27 settembre alle ore 18:30 all’interno della chiesa di San Mauro Martire. Dopo i saluti istituzionali affidati al parroco don Angelo Tabasco, al presidente della Pro Loco Claudio Schiavo e al sindaco Carlo Pisacane, la presentazione ufficiale vedrà gli interventi dei curatori della mostra: la professoressa Lorella Parente, direttrice dell’Ufficio Arte e Cultura dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, e fra Domenico Marcigliano, responsabile del settore Arte e Cultura dei Frati Minori della provincia di Salerno e Basilicata. La serata inaugurale sarà impreziosita dall’accompagnamento musicale del Coro Interparrocchiale San Costabile di Castellabate.

Incontri tematici e momenti di condivisione comunitaria

Il calendario degli eventi proseguirà nei giorni successivi con appuntamenti dedicati al dialogo tra fede, storia e tutela ambientale. Lunedì 29 settembre e mercoledì 2 ottobre, a partire dalle ore 18:30, la chiesa ospiterà due incontri guidati da don Angelo Tambasco, incentrati sul valore dell’acqua e sul flusso vitale tra storia, arte e ambiente.

Le celebrazioni si concluderanno nel fine settimana del 3 e 4 ottobre nel Giardino della casa canonica, con momenti di condivisione comunitaria, musica, stand gastronomici e il recupero degli antichi giochi di strada. Un’occasione pensata per riscoprire il valore autentico dello stare insieme attraverso la tradizione e le bellezze naturali del Cilento.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.