San Mauro Cilento celebra San Francesco e l’ottavo centenario del Cantico delle Creature

La chiesa di San Mauro Martire, nel cuore del Cilento, si prepara ad accogliere un evento culturale e spirituale di grande rilievo storico e religioso. L’iniziativa, promossa dalla parrocchia locale in collaborazione con la Pro Loco “Vivi San Mauro”, porta nella comunità cilentana una mostra celebrativa dedicata a San Francesco d’Assisi, inserita nel contesto delle celebrazioni per l’ottavo centenario del Cantico delle Creature e del Tempo del Creato.

Un itinerario tra i conventi francescani di Campania e Basilicata

L’esposizione offre ai visitatori un viaggio immersivo tra arte e spiritualità, valorizzando il patrimonio storico custodito all’interno della circoscrizione Salerno-Potenza. Undici conventi francescani del territorio diventano i custodi di un percorso artistico che si snoda attraverso affreschi, volte decorate, pale d’altare e soffitti dipinti da maestri del primo Rinascimento. A completare il percorso espositivo sono le undici suggestive fotografie realizzate da Gianpiero Scafuri, capaci di ripercorrere i momenti salienti della vita del Poverello di Assisi e di dialogare con la bellezza dei luoghi sacri.

Il programma dell’inaugurazione e gli interventi istituzionali

Il taglio del nastro è fissato per domenica 27 settembre alle ore 18:30 all’interno della chiesa di San Mauro Martire. Dopo i saluti istituzionali affidati al parroco don Angelo Tabasco, al presidente della Pro Loco Claudio Schiavo e al sindaco Carlo Pisacane, la presentazione ufficiale vedrà gli interventi dei curatori della mostra: la professoressa Lorella Parente, direttrice dell’Ufficio Arte e Cultura dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, e fra Domenico Marcigliano, responsabile del settore Arte e Cultura dei Frati Minori della provincia di Salerno e Basilicata. La serata inaugurale sarà impreziosita dall’accompagnamento musicale del Coro Interparrocchiale San Costabile di Castellabate.

Incontri tematici e momenti di condivisione comunitaria

Il calendario degli eventi proseguirà nei giorni successivi con appuntamenti dedicati al dialogo tra fede, storia e tutela ambientale. Lunedì 29 settembre e mercoledì 2 ottobre, a partire dalle ore 18:30, la chiesa ospiterà due incontri guidati da don Angelo Tambasco, incentrati sul valore dell’acqua e sul flusso vitale tra storia, arte e ambiente.

Le celebrazioni si concluderanno nel fine settimana del 3 e 4 ottobre nel Giardino della casa canonica, con momenti di condivisione comunitaria, musica, stand gastronomici e il recupero degli antichi giochi di strada. Un’occasione pensata per riscoprire il valore autentico dello stare insieme attraverso la tradizione e le bellezze naturali del Cilento.