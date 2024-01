San Giovanni a Piro: punta alla messa in sicurezza della viabilità di area rurale

Il Comune di San Giovanni a Piro, guidato dal sindaco Ferdinando Palazzo, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo agli interventi di “messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della viabilità rurale esistente in località Capolomonte” nell’importo complessivo di € 1.713.715,00.

Gli obiettivi

È intenzione dell’Amministrazione Comunale dotarsi di un Parco Progetti da poter candidare agli eventuali bandi P.N.R.R. che su altre fonti di finanziamento; tra gli obiettivi prefissati dal Comune vi è quello di mettere in sicurezza l’ampia viabilità rurale esistente con la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza e la transitabilità. In particolare la strada rurale oggetto di intervento è quella in Loc.tà Capolomonte.

Ok al ripristino della viabilità rurale locale

L’Ente, in questo modo, intende favorire la riqualificazione ed il riordino di quella parte di viabilità pubblica già esistente, di collegamento tra zone rurali e zone di accesso all’area urbana. Intervenendo in tali contesti, quindi, si mira a migliorare le “porte di accesso ai luoghi”, migliorare le connessioni tra i due ambiti, ripristinare le relazioni in un’ottica di sistema paesaggistico integrato ed accrescere il carattere ambientale delle infrastrutture viarie.

L’intervento sarà inserito nella programmazione triennale delle OO.PP. 2023/2025 ed elenco annuale OO.PP. 2023 e seguenti, in quanto trattasi di intervento il cui importo lavori è superiore ai 150.000,00 euro.