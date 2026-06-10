Cronaca

Salerno, tragedia della 27enne trovata morta nella sua abitazione: domani i funerali a Eboli

Eseguita l'autopsia sulla 27enne trovata morta a Salerno. Domani i funerali a Eboli, ma per i risultati dei test tossicologici si attenderanno due mesi

Antonio Elia
Candela

Si terranno domani mattina ad Eboli i funerali della giovane di 27 anni trovata senza vita nei giorni scorsi nella sua abitazione a Salerno. La comunità salernitana, quella di Campagna e di Eboli, quest’ultima città d’origine della ragazza, si preparano a darle l’ultimo saluto in un clima di profonda commozione.

Completato l’esame autoptico

Nelle scorse ore è stato completato l’esame autoptico disposto dall’autorità giudiziaria presso l’obitorio dell’ospedale San Leonardo di Salerno. Al termine degli accertamenti, è stato rilasciato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari, consentendo così l’organizzazione delle esequie.

Giallo sulle cause del decesso

Restano tuttavia ancora da chiarire le cause del decesso. Per avere un quadro definitivo sarà necessario attendere l’esito degli esami istologici e tossicologici, che potrebbero arrivare entro circa due mesi. Solo allora sarà possibile ricostruire con maggiore precisione le circostanze della tragica scomparsa.

La morte della giovane ha suscitato profondo dolore tra amici, parenti e conoscenti. La cerimonia funebre domani mattina ad Eboli, rappresenterà un momento di raccoglimento e vicinanza alla famiglia, duramente colpita da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa.

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