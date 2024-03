Salerno: spari nella notte contro una finestra nel rione Petrosino

Ancora spari a Salerno. Paura, nella notte tra venerdì e sabato, nel rione Petrosino dove alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro la finestra di un’abitazione. I colpi, almeno quattro, hanno raggiunto la persiana di un appartamento sito al piano rialzato di un condominio in via Michele Pironti. In quell’abitazione, secondo quanto emerso dai primi risconti, vive la famiglia di un noto pregiudicato.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica per i rilievi. Non è la prima volta che in quella zona della città si verificano episodi del genere.

Acquisite le immagini della videosorveglianza

Ascoltati i residenti della palazzina, indagini a tutto campo per cercate di risalire al o ai responsabili. Al vaglio anche le immagini della videosorveglianza.