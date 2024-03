Ancora auto distrutte a Salerno: 6 veicoli a fuoco in Via Monticelli

Nella notte scorsa, un violento incendio ha devastato sei veicoli parcheggiati lungo via Monticelli, a Salerno. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 2:30, causando danni significativi alle vetture coinvolte. Sul luogo dell’evento è intervenuta prontamente la “Proma Partenza” del Comando Vigili del Fuoco di Salerno, supportata da un’autobotte, per domare le fiamme che avevano già avvolto completamente le auto.

Dinamica dell’Incidente

L’incendio si è propagato rapidamente coinvolgendo tutte le sei auto parcheggiate lungo la via. I vigili del fuoco hanno lavorato con tempestività per evitare che le fiamme si diffondessero ulteriormente e per proteggere eventuali edifici o altre proprietà nelle vicinanze.

Intervento delle Autorità

Dopo aver messo in sicurezza la zona e domato l’incendio, le forze dell’ordine sono intervenute per avviare le indagini necessarie al fine di risalire alle cause dell’evento e individuare eventuali responsabili. La polizia scientifica e gli investigatori sono sul campo per raccogliere prove e testimonianze che possano fornire indizi utili per chiarire l’accaduto.

Indagini in corso

Al momento, non è chiaro cosa abbia scatenato l’incendio e se si tratti di un atto doloso o accidentale. Tuttavia, le autorità non escludono nessuna ipotesi e stanno considerando tutte le possibilità al fine di giungere a una conclusione accurata. Non è il primo episodio che si verifica a Salerno. Quattro auto sono state completamente distrutte da un incendio nella notte tra sabato e domenica in via Parmenide a Salerno. Le cause del rogo sono ancora da accertare.