Salerno, spaccio ed evasione: due arresti della Squadra Mobile

Due distinte operazioni condotte dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti hanno portato all’arresto in flagranza di due persone, entrambe con precedenti specifici per droga. Gli interventi rientrano nel quadro delle attività capillari di controllo del territorio disposte per contrastare lo spaccio e garantire la sicurezza cittadina nell’area urbana salernitana.

Il primo blitz: sorpreso con cocaina ed eroina nonostante le misure cautelari

La prima operazione è scattata nella serata del 22 ottobre. I poliziotti della Squadra Mobile hanno fermato un uomo che risultava già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria proprio a causa di un precedente arresto per reati analoghi.

A seguito del controllo, le forze dell’ordine hanno rinvenuto in suo possesso 30 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 8,8 grammi, e 14 involucri di eroina, del peso complessivo di 3,5 grammi. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’indagato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Salerno in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Il secondo intervento: evasione dai domiciliari e nuovo sequestro di sostanze

Il secondo episodio si è verificato la sera precedente, il 21 ottobre. Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato un giovane che si era allontanato indebitamente dal proprio domicilio, risultando responsabile del reato di evasione. Il soggetto, noto per precedenti specifici, si trovava infatti già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per un’altra causa.

La successiva perquisizione effettuata dagli agenti ha consentito di scoprire e sequestrare 25 dosi di cocaina, per un peso lordo complessivo pari a 6,5 grammi. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato ricondotto presso la propria abitazione, nuovamente in regime di arresti domiciliari, dove attenderà lo svolgimento del giudizio direttissimo.