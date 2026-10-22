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Unisa, sospese le attività didattiche il 23 ottobre: stop a lezioni ed esami

Sospensione delle attività didattiche e degli esami all'Università di Salerno per venerdì 23 ottobre 2026. Regolari le lauree. Le info.

Di:
Antonio Pagano
Ernesto Rocco
Unisa, sospese le attività didattiche il 23 ottobre: stop a lezioni ed esami

L’Università degli Studi di Salerno ha disposto la sospensione di tutte le attività didattiche per la giornata di venerdì 23 ottobre 2026. Il provvedimento, in corso di registrazione, si è reso necessario a causa delle perduranti criticità legate al rifornimento di carburante, che stanno generando forti disagi nei collegamenti e nei trasporti da e verso i campus universitari dell’Ateneo.

Stop a lezioni ed esami: confermata la regolarità delle lauree

La sospensione riguarda l’intero svolgimento delle lezioni e tutte le prove di esame di profitto, sia scritte sia orali, in programma per la giornata di venerdì. Restano invece confermate e si svolgeranno secondo il calendario previsto le sedute di laurea.

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Come specificato nell’avviso ufficiale diffuso dall’Ateneo:

«Si comunica che – con provvedimento in corso di registrazione – a causa delle perduranti difficoltà nell’approvvigionamento di carburante e dei relativi disagi per i collegamenti da e verso l’Ateneo, nella giornata di domani – venerdì 23 ottobre 2026 – sono sospese tutte le attività didattiche dell’Università di Salerno, inclusi gli esami di profitto (scritti e orali). Le sedute di laurea si terranno regolarmente.»

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Monitoraggio della situazione e aggiornamenti per la prossima settimana

I vertici accademici e le strutture preposte stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione legata ai trasporti e alla viabilità. L’Ateneo ha reso noto che il contesto verrà costantemente monitorato al fine di valutare le decisioni operative per la ripresa delle attività.

Nello specifico, la nota precisa che:

«La situazione sarà monitorata costantemente e verrà fornita tempestiva comunicazione in merito allo svolgimento delle attività didattiche per la prossima settimana.»

Gli studenti e il personale sono invitati a verificare periodicamente i canali istituzionali dell’Università di Salerno per rimanere aggiornati sulle prossime disposizioni.

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