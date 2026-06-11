Salerno: riparte il servizio Spazzamare per tutelare coste e spiagge cittadine

Il litorale salernitano si prepara a ricevere una protezione strutturale anche per la stagione estiva. Riprende ufficialmente sabato 13 giugno alle ore 9,30 il servizio Spazzamare di Salerno Pulita, una iniziativa giunta ormai al suo terzo anno consecutivo di attività. L’avvio della campagna sarà sancito da una presentazione ufficiale presso il Porto Marina d’Arechi, che vedrà la partecipazione del Sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. L’intervento si conferma un tassello fondamentale del dispositivo stagionale predisposto per garantire la salvaguardia dell’ambiente marino e preservare il decoro delle spiagge urbane.

I dettagli operativi e l’area di intervento

L’imbarcazione ecologica pattuglierà in modo capillare il tratto di costa compreso tra il Villaggio del Sole e lo stabilimento balneare La Baia, stabilendo la propria base operativa di ormeggio presso le strutture del Porto Marina d’Arechi. Il servizio garantirà una copertura estesa per l’intero arco della stagione balneare, rimanendo attivo ininterrottamente fino al 21 settembre. Grazie a questo monitoraggio continuo, la città di Salerno assicura un presidio costante sulle proprie acque interne e costiere.

Tecnologia al servizio dell’ecosistema marino

L’efficacia dell’intervento è garantita dalle specifiche dotazioni tecnologiche dell’unità navale impiegata. L’imbarcazione è equipaggiata con un sistema integrato di ultima generazione progettato per rimuovere i materiali galleggianti, aspirare le schiume superficiali e intercettare gli idrocarburi. I filtri dedicati di cui è provvisto il natante consentono inoltre di immettere nuovamente in mare acqua perfettamente depurata. Questa tecnologia avanzata permette di bloccare i rifiuti solidi e liquidi direttamente al largo, impedendo che le correnti li spingano verso gli arenili e migliorando in modo immediato sia la pulizia delle spiagge sia la trasparenza complessiva dello specchio d’acqua.

I benefici della Legge SalvaMare per il Comune

L’impegno dell’amministrazione comunale sul fronte della sostenibilità trova un importante riscontro anche dal punto di vista normativo e finanziario. In virtù delle disposizioni introdotte dalla Legge SalvaMare, il Comune di Salerno ha infatti la possibilità di recuperare una parte della specifica componente tariffaria istituita dal Governo per il trattamento dei rifiuti galleggianti raccolti in mare. Si tratta di un meccanismo virtuoso che riconosce formalmente e valorizza l’efficacia delle politiche locali orientate alla tutela attiva dell’ecosistema marino.

Il servizio SOS Spazzamare per gli stabilimenti balneari

Per ottimizzare i tempi di reazione e garantire la massima tempestività d’azione, viene rinnovato anche per l’annualità corrente il servizio SOS Spazzamare. Lo strumento è rivolto in modo specifico ai gestori degli stabilimenti balneari: in caso di avvistamento di schiume o cumuli di rifiuti in avvicinamento alla linea di costa, gli operatori potranno richiedere un intervento rapido dell’imbarcazione. Il natante si attiverà per intercettare il materiale inquinante prima che possa raggiungere la riva e compromettere la balneazione.

Orari di attività e segnalazioni della cittadinanza

Il servizio Spazzamare sarà operativo quotidianamente rispettando la seguente articolazione oraria:

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì: dalle ore 10.00 alle ore 15.00

dalle ore 10.00 alle ore 15.00 Venerdì, Sabato, Domenica: dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Per attivare le richieste di pronto intervento, inoltre, è a disposizione della cittadinanza il numero WhatsApp 375 6696778, abilitato esclusivamente per la ricezione di messaggi di testo e non per le chiamate vocali.

I risultati delle edizioni precedenti

La riconferma del servizio si basa sulla solidità dei dati storici. Nelle due precedenti edizioni, l’attività di Salerno Pulita ha registrato risultati significativi, quantificabili nella rimozione di ingenti volumi di rifiuti galleggianti. L’impatto delle scorse campagne ha prodotto un miglioramento percepibile della qualità delle acque lungo l’intero litorale cittadino, consolidando lo Spazzamare come un presidio indispensabile per la stagione turistica e ambientale della città.