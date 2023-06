Salerno: operazione di controllo straordinario del territorio e sequestro di sostanze stupefacenti nel lungomare

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha condotto un’operazione di controllo straordinario del territorio nel lungomare cittadino. Queste attività di controllo sono in corso da diverse settimane e mirano a garantire la sicurezza e la tranquillità della zona.

Le unità coinvolte nell’operazione

Per l’operazione, sono state impiegate sia unità in divisa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che personale in borghese della Squadra Mobile. Questa collaborazione tra diverse divisioni della Polizia di Stato permette di affrontare in modo efficace varie tipologie di reati e situazioni di pericolo.

Identificazioni e perquisizioni

Durante l’operazione, sono state effettuate identificazioni e perquisizioni nel lungomare cittadino. Gli agenti hanno controllato diverse decine di stranieri che si trovavano nella zona della spiaggia Santa Teresa. Alcuni di loro sono stati sottoposti ad accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione per verificare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.

Il sequestro di sostanze stupefacenti e altri oggetti illegali

Nel corso dei controlli, le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro di diversi oggetti illegali. In particolare, sono state sequestrate 58 stecche di sostanza stupefacente, identificata come hashish, con un peso totale di circa 200 grammi. Inoltre, è stata trovata una somma di denaro pari a 330 euro, composta principalmente da banconote di piccolo taglio. Oltre a ciò, sono stati confiscati anche una bicicletta elettrica e alcuni telefoni cellulari. Tutti questi oggetti sono stati abbandonati da un individuo di etnia centrafricana, la cui identità è attualmente in corso di verifica.

L’operazione di controllo straordinario del territorio si è protratta sino a tarda serata, dimostrando l’impegno costante della Polizia di Stato nel preservare la sicurezza pubblica. Grazie a queste azioni, è stato possibile identificare potenziali situazioni illegali e sequestrare sostanze stupefacenti, denaro illecito e altri oggetti di interesse investigativo. La Polizia di Stato continuerà a monitorare attentamente il territorio per garantire la tutela dei cittadini e contrastare il crimine.