Salerno, l’occupazione cresce, Ferrara su aeroporto: “Vogliamo voli per la Spagna”

Il 2025 si apre bene, sul fronte occupazionale, per la provincia di Salerno. Il territorio registra un incremento rispetto alle prospettive dello scorso anno. Nel mese in corso sono previste 7.260 nuove assunzioni, mentre nel trimestre gennaio-marzo il numero sale a 23.580. Rispetto allo stesso periodo del 2024, si registra un incremento del 7% su base mensile e dell’8,6% sul trimestre.

I dati

Queste, in sintesi, le elaborazioni dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Salerno, basate sull’analisi dei dati del sistema informativo Excelsior, sviluppato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per monitorare le previsioni occupazionali delle imprese private nei settori dell’industria e dei servizi. Il comparto turistico è il principale motore della crescita occupazionale, con un sorprendente aumento dell’87,7% rispetto a gennaio 2024 e un +34,1% nel trimestre. Buone performance anche per il commercio e l’industria.

Numeri incoraggianti che fanno ben sperare, come sottolinea dall’assessore al turismo del comune di Salerno Alessandro Ferrara. Intervenuto a margine di un evento tenutosi presso il Palazzo di Città, l’assessore ha riacceso i riflettori anche sull’aeroporto Costa d’Amalfi, sottolineando come il territorio Salernitano sia al centro dell’interesse internazionale. Ferrara ha anche anticipato che, dopo le nuove tratte per Tunisia e Grecia, a fine mese sarà in Spagna per incontrare i vertici della Iberia e perorare un accordo con la compagnia aerea spagnola.