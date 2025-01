Aeroporto Salerno, numeri importanti: “Per primavera quota 200mila passeggeri”

Numeri da record per l’aeroporto “Costa d’Amalfi” che, entro primavera, punta a tagliare il traguardo dei 200mila passeggeri. Un risultato che evidenzia il ruolo strategico che questa infrastruttura riveste non solo per la provincia di Salerno, ma per l’intera Campania.

A confermare l’importanza dello scalo per lo sviluppo economico della zona, è stato il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, che, durante un evento tenutosi presso il comune di Salerno, ha messo in evidenza la necessità di lavorare ancora di più per rendere l’aeroporto competitivo a livello internazionale. Il primo passo verso questo obiettivo è rappresentato dalla realizzazione della nuova aerostazione, prevista per il 2026.

Investimento importante

Questo progetto, che rappresenta un investimento cruciale, è destinato a trasformare lo scalo in un’infrastruttura in grado di accogliere un numero sempre maggiore di passeggeri. Il sindaco Volpe ha anche evidenziato come l’intero comprensorio debba fare la sua parte. I comuni della zona, infatti, sono chiamati ad attrezzarsi per garantire una migliore accoglienza e una gestione ottimale dei flussi turistici.