Aeroporto Costa d’Amalfi: un successo oltre le aspettative e un futuro promettente

L’Aeroporto Costa d’Amalfi ha superato le aspettative, registrando oltre 100.000 passeggeri nel 2024. Un risultato che premia gli investimenti e gli sforzi messi in campo da Gesac e dalla Regione Campania per lo sviluppo dello scalo.

Un futuro green e ben collegato

Il futuro dell’aeroporto si prospetta ancora più luminoso. Sono infatti previsti ulteriori investimenti per trasformare lo scalo in un “Green Airport“, con edifici a emissioni zero e un’attenzione particolare all’efficienza energetica. Inoltre, a partire dal 2025, l’aeroporto dovrebbe essere collegato alla metropolitana leggera di Salerno, migliorando notevolmente l’accessibilità e riducendo l’impatto ambientale.

La metropolitana leggera: un nuovo tassello per la mobilità sostenibile

La linea metropolitana, che collegherà Salerno a Pontecagnano, comprenderà sei stazioni e offrirà un collegamento diretto con l’alta velocità ferroviaria. Questo intervento rappresenta un passo fondamentale per rendere l’aeroporto più competitivo e attrattivo per i viaggiatori.

Le prospettive per il futuro

Entro il 2025, l’aeroporto offrirà 18 destinazioni dirette, di cui 13 internazionali. Questo ampliamento dell’offerta contribuirà a consolidare il ruolo strategico dello scalo nel panorama aeroportuale nazionale e internazionale.

“Questi sono numeri straordinari che dimostrano la bontà degli investimenti fatti“, ha dichiarato Domenico Lombardi, segretario regionale Filt Cgil. “Siamo convinti che il numero dei passeggeri continuerà a crescere nei prossimi anni“.

“L’aeroporto Costa d’Amalfi è un fiore all’occhiello per la Campania“, ha aggiunto Gerardo Arpino, segretario generale Filt Salerno. “Grazie a questo investimento, il nostro territorio è sempre più connesso con il resto del mondo“.