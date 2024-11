British Airways sbarca a Salerno: un nuovo capitolo per l’aeroporto Costa d’Amalfi

Una buona notizia per il turismo in Campania: dal 22 maggio 2025, British Airways collegherà direttamente Londra Gatwick a Salerno, offrendo tre voli settimanali. Questa nuova rotta rappresenta un’opportunità per promuovere le bellezze della Costa d’Amalfi e del Cilento a livello internazionale.

Un’offerta di qualità

La compagnia di bandiera britannica sceglie di operare la nuova rotta con un Airbus 320-200, garantendo ai passeggeri comfort e puntualità. I voli saranno operati da BA Euroflyer, una divisione di British Airways specializzata in voli regionali.

Gli orari dei voli sono stati studiati per agevolare al massimo i viaggiatori. Nello specifico:

20:05-21:55 giovedì

2030-22:20 sabato

18:50-20:40 lunedì

I motivi della scelta di Salerno

La scelta di Salerno da parte di British Airways è legata all’attrattività sempre crescente della Costa d’Amalfi e del Cilento. L’istituzione di questa nuova rotta è anche frutto del lavoro svolto da Gesac, la società che gestisce l’aeroporto di Salerno. Grazie all’impegno del team di sviluppo traffico, guidato da Margherita Chiaramonte, è stato possibile attirare l’interesse di una compagnia aerea di prestigio come British Airways.