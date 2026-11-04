Attualità

Salerno, lavori fognari sul lungomare Colombo: cantiere verso la chiusura

Sopralluogo dell'assessore Galdi al cantiere sul lungomare Colombo a Salerno: lavori fognari innovativi e riapertura del traffico prevista nel weekend

Di:
Federica Inverso
Salerno, lavori fognari sul lungomare Colombo: cantiere verso la chiusura

Importanti lavori alla rete fognaria porteranno benefici a tutta la città di Salerno, pur avendo causato inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino. A fare il punto della situazione sul cantiere aperto sul lungomare Cristoforo Colombo, nella zona orientale della città, è l’assessore alla Mobilità Rocco Galdi. Questa mattina l’assessore ha effettuato un sopralluogo nell’area interessata per verificare l’avanzamento degli interventi e illustrare concretamente le opere in fase di realizzazione.

Tecnologia innovativa per la nuova rete fognaria

“Si tratta di un nuovo condotto fognario realizzato con una tecnica innovativa”, ha dichiarato l’assessore Galdi. Le operazioni hanno finora interessato un tratto di 330 metri. Gli interventi riprenderanno e proseguiranno lungo un ulteriore segmento del lungomare della zona orientale subito dopo la conclusione della nuova edizione di Luci d’Artista.

Potrebbero interessarti anche:

Viabilità e tempi di riapertura del tratto stradale

L’auspicio dell’amministrazione comunale, come confermato da Galdi, è quello di chiudere il cantiere nel corso del prossimo fine settimana. La conclusione di questa prima fase consentirà di riaprire al traffico un’arteria fondamentale per la viabilità cittadina, che da diversi mesi risente di disagi e rallentamenti a causa dei lavori in corso.

Segui InfoCilento su Google News Aggiungilo tra le tue fonti preferite per rimanere aggiornato

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.