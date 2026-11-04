Salerno, lavori fognari sul lungomare Colombo: cantiere verso la chiusura

Importanti lavori alla rete fognaria porteranno benefici a tutta la città di Salerno, pur avendo causato inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino. A fare il punto della situazione sul cantiere aperto sul lungomare Cristoforo Colombo, nella zona orientale della città, è l’assessore alla Mobilità Rocco Galdi. Questa mattina l’assessore ha effettuato un sopralluogo nell’area interessata per verificare l’avanzamento degli interventi e illustrare concretamente le opere in fase di realizzazione.

Tecnologia innovativa per la nuova rete fognaria

“Si tratta di un nuovo condotto fognario realizzato con una tecnica innovativa”, ha dichiarato l’assessore Galdi. Le operazioni hanno finora interessato un tratto di 330 metri. Gli interventi riprenderanno e proseguiranno lungo un ulteriore segmento del lungomare della zona orientale subito dopo la conclusione della nuova edizione di Luci d’Artista.

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Viabilità e tempi di riapertura del tratto stradale

L’auspicio dell’amministrazione comunale, come confermato da Galdi, è quello di chiudere il cantiere nel corso del prossimo fine settimana. La conclusione di questa prima fase consentirà di riaprire al traffico un’arteria fondamentale per la viabilità cittadina, che da diversi mesi risente di disagi e rallentamenti a causa dei lavori in corso.