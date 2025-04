Salerno, insediato il nuovo consiglio provinciale targato Vincenzo Napoli. L’intervista

Con una cerimonia ufficiale svoltasi questa mattina, lunedì 28 aprile, alle ore 12:00 a Palazzo Sant’Agostino, Vincenzo Napoli ha assunto la carica di Presidente della Provincia di Salerno. Già sindaco del capoluogo e figura di primo piano del Partito Democratico, Napoli era stato eletto lo scorso 6 aprile, raccogliendo il 65% dei consensi tra gli amministratori locali.

Il giuramento

Durante la seduta del Consiglio Provinciale, il neo presidente ha prestato giuramento e illustrato le linee programmatiche che guideranno il suo mandato per i prossimi due anni. Al centro del suo intervento, l’impegno per una governance partecipata e l’attenzione alle specificità dei diversi territori della provincia. Napoli ha annunciato la conferma delle deleghe già attribuite ai consiglieri provinciali, segno di una volontà chiara di garantire continuità amministrativa e stabilità politica. Ha inoltre precisato che si dedicherà alla guida dell’ente per due giorni a settimana, dividendo il suo tempo tra il Comune di Salerno e Palazzo Sant’Agostino.

“Una nuova pagina per la provincia di Salerno”

La sua elezione arriva dopo un periodo di transizione, seguito alla sospensione dell’ex presidente Franco Alfieri, coinvolto in una vicenda giudiziaria. Forte della sua esperienza amministrativa e del sostegno del centrosinistra, Vincenzo Napoli si appresta a inaugurare una nuova stagione per la Provincia di Salerno, puntando su una gestione condivisa ed efficiente delle sfide che attendono il territorio.