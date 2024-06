Salerno, incendio in un’abitazione di via Porto: illese persone e il cane grazie ai Vigili del Fuoco

Paura, nella serata di ieri, in via Porto a Salerno dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione, intorno alle 22. Stando ad una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato provocato dal pacco batteria di un monopattino elettrico, parcheggiato al piano terra. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento città, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’immediato intervento dei caschi rossi, durato poco meno di due ore, ha evitato il peggio.

Fortunatamente nessun ferito, solo tanto spavento, anche se l’appartamento è stato totalmente annerito dal fuoco. Gli occupanti sono stati affidati alle cure del 118.

Si temeva il peggio per il cane che vive con la famiglia, un barboncino, che però è stato trovato miracolosamente vivo, nascosto dietro un divano.