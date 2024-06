Capaccio Paestum, incendio in località Laura: vigili del fuoco a lavoro in Via Poseidonia

Ancora un incendio si è sviluppato, intorno alle ore 14.30, nel Comune di Capaccio Paestum. Il rogo è divampato nella pineta che costeggia lungo Via Poseidonia in località Laura, in direzione Salerno. Sul posto sono giunti prontamente i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, che si sono diffuse in pochissimo tempo in buona parte della pineta. Per fortuna nessun danno a persone e strutture.

Presente anche la Polizia Municipale di Capaccio Paestum e i Carabinieri per chiarire le dinamiche e le cause che hanno portato all’incendio.