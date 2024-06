Incendio nel Cilento: rogo divampato tra Acciaroli e Pioppi, probabile dolo

Ancora incendi nel Cilento. Un rogo è divampato questa mattina lungo la via del Mare, tra Acciaroli e Pioppi. Le fiamme sono probabilmente di origine dolosa. Sono, infatti, partite dai margini della strada per poi risalire la collina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania con un’autobotte, per regolare la circolazione lungo la trafficata arteria anche gli uomini della polizia municipale di Pollica.

In questo periodo dell’anno diversi sono gli incendi registrati nel comprensorio del Cilento che non hanno risparmiato neanche l’area prossima al Parco Archeologico di Paestum.

Dallo scorso 15 giugno in Campania è scattato il periodo di massima allerta per l’emergenza incendi.