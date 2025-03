Salerno, Galleria Porta Ovest, abbattuto secondo diaframma. De luca: “Opera straordinaria”, l’intervista | VIDEO

Giornata importante per il cantiere di Porta Ovest a Salerno, l’intervento voluto e realizzato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, in sinergia con il comune di Salerno e la Regione Campania, per creare una viabilità alternativa al traffico per e dal Porto commerciale di Salerno verso gli snodi autostradali.

La giornata

Questa mattina, alla presenza anche del presidente della regione Campania Vincenzo De luca, si è proceduto alla demolizione della seconda membrana di cemento nella seconda galleria. Una buona notizia per la viabilità cittadina che preannuncia un cantiere in ultimazione dopo anni di non poche difficoltà, tra indagini, petizioni e crolli.

Gli interventi

Saranno ora necessari ancora alcuni lavori per rendere percorribile il doppio sistema di gallerie che per 2,5 km ciascuna consentiranno di dividere il traffico commerciale da quello veicolare da e per il porto di Salerno, ma la conclusione è prevista entro dicembre 2025.