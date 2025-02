Salerno: presentato “Seize the summer”, occasione per chi cerca lavoro nel turismo | VIDEO

Una giornata europea dedicata al lavoro, esclusivamente on line, organizzata da EURES, la rete europea per l’occupazione, che riunisce datori di lavoro di 11 Paesi europei e candidati provenienti da tutta Europa, e che per la prima volta coinvolgerà anche Salerno.

L’iniziativa

Presentata questa mattina “Seize the summer” l’iniziativa che vuole far incontrare la domanda e l’offerta lavorativa nei settori dell’ospitalità, della ristorazione, dell’animazione e del turismo in generale, e che mira a coinvolgere, in particolare, i giovani. I partecipanti – aziende e candidati – dopo essersi registrarti sulla piattaforma, potranno consultare offerte di lavoro, inviare candidature, sostenere colloqui in diretta e partecipare a webinar informativi su come lavorare in Europa nel periodo estivo.

Le aziende avranno tempo fino al 10 marzo per iscriversi, per i candidati, invece, spazio fino al giorno prima dell’evento, che si terrà il prossimo 20 marzo. Un appuntamento gratuito e aperto a candidati di tutta Europa. Un’iniziativa che mira a coinvolgere anche i giovani del territorio. Proprio per questo venerdì 7 marzo, alle ore 9.30, è in programma, nuovamente a Palazzo di Città, un secondo momento di presentazione dell’iniziativa in un convegno al quale prenderanno parte anche agli studenti delle scuole salernitane.