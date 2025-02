Salerno: i magistrati scioperano a difesa della Costituzione | VIDEO

Anche i magistrati di Salerno manifestano il loro dissenso contro il disegno di riforma che andrebbe ad incidere sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura.

La giornata

Si è svolta questa mattina, presso la Corte d’appello, un’assemblea pubblica che ha visto la partecipazione di magistrati, avvocati ed esponenti del mondo giuridico, insieme a studenti delle scuole superiori e a universitari. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i cittadini sulle motivazioni dell’astensione e del dissenso nei confronti della proposta di riforma costituzionale, che prevede la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti e potrebbe alterare l’equilibrio dei poteri delineato dalla Carta e compromettere l’autonomia della magistratura.

“Un momento di confronto fondamentale per la difesa dei principi costituzionali e per la tutela dell’indipendenza della magistratura, valori imprescindibili per il corretto funzionamento della democrazia”, come sottolineato da Mariella Zambrano, presidente dell’associazione nazionale magistrati sezione di Salerno.