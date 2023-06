Salerno festeggia la “Bersagliera”: oggi la festa salvezza della Salernitana

L’U.S. Salernitana 1919, con il patrocinio del Comune di Salerno, questa sera (1 giugno 2023) organizza l’evento finanziato dalla Regione Campania “Avanti Bersagliera Night”. Si tratta di una serata speciale per celebrare e condividere con tutta la comunità salernitana il nuovo percorso intrapreso dal club granata, culminato con la seconda storica salvezza in Serie A.

Il programma della festa

A partire dalle ore 19:30, Piazza della Concordia si colorerà di granata per festeggiare insieme ai tifosi della Salernitana il mondo dell’ippocampo. Saranno presenti diverse realtà, dal Salernitana For Special al Team e-sport, passando per il settore giovanile e la squadra femminile, fino ad arrivare ai calciatori della Prima Squadra guidati dal mister Paulo Sousa, artefici di un campionato che ha regalato e continua a regalare grandi emozioni fino all’ultima giornata.

Conduttori ed ospiti

La serata sarà condotta da Luca Speakeruccio Scafuri, speaker dello Stadio “Arechi”, accompagnato sul palco dal resident dj Alexx. Durante l’evento interverranno il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per i saluti istituzionali, e il Presidente Danilo Iervolino. Sarà presente anche tutto l’organigramma tecnico e dirigenziale granata.

“Avanti Bersagliera Night” sarà anche musica, divertimento ed emozioni, con esibizioni del cantautore salernitano Napoleone, che porterà il suo funk-pop in Piazza della Concordia, e con il ritorno, dopo trentatré anni, della festa promozione in Serie B del 1990 di Mietta. Inoltre, il rock di Gianluca Grignani farà vibrare la piazza.

Durante la serata, sarà svelata la prima maglia gara della Salernitana per il campionato di Serie A 2023/2024. Non mancheranno anche diverse sorprese ancora da annunciare.