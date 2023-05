Salernitana: arriva la salvezza matematica per i granata

La Salernitana nella prossima stagione giocherà ancora in Serie A. Grazie al successo dell’Atalanta sull’Hellas Verona, per 3-1, la truppa granata di patron Iervolino ha centrato, oggi con anticipo, la permanenza nella massima serie. Gli scaligeri, infatti, restano a quota 30 punti in classifica, con due gare ancora da giocare, troppo pochi per raggiungere i 38 conquistati da Dia e compagni. Tra la squadra di mister Paulo Sousa, quattordicesima, e la retrocessione restano, poi, Spezia e Lecce, che domani si affronteranno tra loro. La Salernitana arriverà, quindi, sicura della salvezza allo scontro con la Roma, di lunedì alle ore 18:30 allo stadio “Olimpico”, senza troppe pressioni e con la consapevolezza di aver strappato il pass, con 270 minuti di anticipo, per la terza stagione consecutiva in A.

Salernitana: salvezza centrata con 3 turni d’anticipo

Fondamentali, dopo le 8 sconfitte arrivate in 10 gare a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, i 10 risultati di fila centrati negli ultimi due mesi, con 8 pareggi e 2 successi, prima del passo falso di Empoli seguito dalla vittoria con l’Atalanta, della scorsa settimana.

In evidenza, tra gli altri, in stagione il fiuto del gol di Dia, autore di 15 reti complessive, la sicurezza data a tutto il reparto difensivo da Ochoa, arrivato dopo la pausa Mondiale, e la grande affidabilità fornita da Candreva, autore di 32 gettoni di presenza con 5 reti all’attivo.

Dopo la trasferta di Roma, per la Salernitana, l’ultima in casa, all’Arechi, con l‘Udinese e la chiusura sul campo della Cremonese.