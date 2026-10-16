Cronaca

Salerno, controlli sul lungomare Tafuri: arrestato 24enne per spaccio di hashish

Controlli della Polizia di Stato sul lungomare Tafuri a Salerno: arrestato un cittadino straniero trovato in possesso di 88 grammi di hashish.

Di:
Ernesto Rocco
Polizia

Un nuovo intervento nell’ambito delle attività di controllo del territorio e prevenzione dei reati della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un cittadino di nazionalità gambiana, non in regola con le norme sul soggiorno in Italia, colto in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente a Salerno. L’operazione rientra nel piano di monitoraggio costante delle aree sensibili della città, predisposto per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

I dettagli del fermo in via Lungomare Tafuri

L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine. Durante i pattugliamenti ordinari lungo la litoranea cittadina, le forze dell’ordine hanno individuato l’uomo in via Lungomare Tafuri.

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A seguito dell’atteggiamento sospetto dell’individuo, i poliziotti hanno deciso di procedere a una perquisizione personale. La verifica ha confermato i dubbi degli agenti: l’uomo è stato trovato in possesso di 88 grammi di hashish, già pronti per la probabile immissione nel circuito dello spaccio locale.

Il trasferimento presso il carcere di Fuorni

Dopo il rinvenimento della sostanza stupefacente e il completamento delle formalità di rito presso gli uffici di Polizia, la posizione dell’uomo è stata posta al vaglio della Magistratura.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Salerno-Fuorni, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa delle successive fasi del procedimento penale a suo carico.

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