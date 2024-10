Salerno, concerto di Capodanno in Piazza della Libertà: c’è l’avviso del Comune

Il Comune di Salerno ha pubblicato un avviso pubblico per l’acquisizione di proposte artistiche finalizzate alla realizzazione del concerto di Capodanno 2025, che si terrà in Piazza della Libertà. Questo evento, che rappresenta una tradizione consolidata da anni, mira a offrire alla cittadinanza un’opportunità di intrattenimento e socializzazione, contribuendo al contempo ad arricchire l’offerta turistica della città.

L’avviso del Comune

L’Amministrazione Comunale invita tutti gli operatori del settore a presentare proposte progettuali per il concerto di fine anno. Le proposte devono essere specificamente pensate per il contesto di Piazza della Libertà e devono includere cachet degli artisti, servizi richiesti (Le offerte devono comprendere piani di sicurezza, allestimenti tecnici come palco, impianto audio e luci, nonché servizi accessori come facchinaggio e ospitalità per gli artisti), accesso gratuito e possibilità di garantire il conto alla rovescia per il nuovo anno.

Le proposte devono essere inviate entro le ore 12:00 del 31 ottobre 2024 tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.salerno.it, specificando nell’oggetto “Proposta Artisti Capodanno”.

È importante notare che l’Amministrazione non è vincolata ad accettare le proposte ricevute e non ci sarà una procedura concorsuale formale. La selezione delle proposte avverrà secondo il giudizio insindacabile dell’Amministrazione.