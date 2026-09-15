Salerno cambia volto per San Matteo: inaugurate nuove opere in città

Il volto di Salerno cambia attraverso una serie di opere pubbliche inaugurate in vista delle celebrazioni del santo patrono, San Matteo. Come annunciato dal sindaco Vincenzo De Luca, entro il 21 settembre — giorno dedicato al Patrono — la città mostrerà un assetto urbano rinnovato. Gli interventi in corso in questi giorni vanno proprio in questa direzione, all’interno di un ricco programma di tagli del nastro che proseguirà fino alla data festiva.

Via Vinciprova: nuova sicurezza e verde pubblico per la rotatoria

Tra le opere completate figura la riqualificazione della rotatoria di via Vinciprova, snodo strategico per la viabilità cittadina. L’intervento ha interessato sia la sede stradale sia l’area circostante, con l’obiettivo di incrementare sicurezza, efficienza e decoro urbano. La struttura è stata equipaggiata con dispositivi Ledblok e un impianto di illuminazione a LED ad alta efficienza per garantire la massima visibilità notturna e in caso di maltempo. Contestualmente, è stata rinnovata l’area verde con nuove piantumazioni, faretti a terra e un impianto idrico automatizzato per l’irrigazione del manto erboso.

Sottopasso di via Racinaro: un’infrastruttura chiave da 3,7 milioni di euro

Questa mattina è stato inoltre inaugurato il nuovo sottopasso di via Roberto Racinaro, opera rimasta incompiuta per anni e oggi restituita alla viabilità cittadina. L’infrastruttura si sviluppa su un percorso di oltre 400 metri interamente riqualificato con nuovo asfalto, illuminazione a LED, barriere di protezione e un sistema avanzato per il drenaggio delle acque piovane. Data la vicinanza alla linea ferroviaria, sono state installate pareti d’isolamento e protezioni antincendio dedicate.

Nuovo asse di collegamento est-ovest e finanziamenti FSC

Il sottopasso collega direttamente viale Moscati con via Dalmazia e via Santi Martiri Salernitani, creando una fondamentale direttrice di traffico in senso est-ovest e offrendo una valida alternativa al flusso veicolare del centro urbano. L’opera è stata finanziata dalla Regione Campania mediante le risorse FSC 2014-2020, per un investimento complessivo pari a 3 milioni e 755 mila euro.