Salerno, completati i lavori PNRR all’ASI: 32 milioni per la zona industriale

«Un’area industriale all’altezza delle aziende che in quella zona operano». È questa la prospettiva tracciata dal presidente del Consorzio ASI Salerno, Antonio Visconti, in occasione della presentazione del completamento degli interventi finanziati attraverso i fondi PNRR e ZES.

Un percorso che ha interessato concretamente la zona industriale della città capoluogo, grazie a un articolato pacchetto di lavori destinati a cambiare il volto dell’area e a renderla sempre più integrata nel tessuto urbano della città.

Interventi su viabilità e infrastrutture: un restyling da 50 milioni in provincia

Sono decine gli interventi realizzati nell’ambito del piano di riqualificazione: dalle opere sulla viabilità alle infrastrutture primarie, fino all’arredo urbano e alla modernizzazione delle reti strutturali. L’obiettivo principale è garantire una maggiore efficienza e condizioni ottimali alle imprese che operano e investono nel territorio.

L’operazione rientra in un investimento complessivo di 50 milioni di euro stanziati per l’intera provincia di Salerno, 32 dei quali destinati specificamente alla zona industriale del capoluogo. Risorse ingenti che hanno consentito di intervenire su un polo strategico per l’economia locale, con l’intento di incrementarne la competitività e l’attrattività per nuovi insediamenti produttivi.

Verso il futuro: il collegamento metropolitano con l’aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi”

Il completamento delle opere rappresenta tuttavia soltanto un punto di partenza. La sfida strategica per il Consorzio ASI è ora quella di rafforzare la logistica e accompagnare lo sviluppo dell’area, guardando a nuovi investimenti e al sostegno della crescita imprenditoriale.

In questa prospettiva svolgerà un ruolo centrale il potenziamento della mobilità urbana: la futura connessione tramite il prolungamento della metropolitana con l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi permetterà infatti di rendere la zona industriale ancora più accessibile e integrata nei flussi di trasporto internazionali.