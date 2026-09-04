Cantiere Salerno, il punto sui lavori: dalle rotatorie al Palazzetto

La macchina amministrativa e tecnica del Comune di Salerno viaggia a ritmo serrato per restituire alla cittadinanza una serie di infrastrutture chiave prima della ricorrenza di San Matteo, Santo Patrono della città. Il piano degli interventi punta a migliorare la viabilità urbana, valorizzare i punti di aggregazione e potenziare le strutture sportive e commerciali del territorio, offrendo risposte concrete alle esigenze della comunità.

Il quadro dei cantieri in vista di San Matteo

Il programma delle opere pubbliche prevede la consegna di diversi interventi strategici legati alla viabilità cittadina. Tra i principali elementi in fase di completamento figurano le nuove rotatorie, concepite per snellire il traffico e aumentare la sicurezza nei punti più critici della rete stradale urbana.

Per quanto riguarda piazza Cavour, il cantiere ha subito un rallentamento causato da ritardi nell’approvvigionamento dei materiali da costruzione. Nonostante lo slittamento dell’inaugurazione ufficiale, lo spazio sarà comunque reso fruibile per permettere il regolare svolgimento delle celebrazioni religiose.

Proseguono spediti anche i lavori di riqualificazione in via Velia: la prima fase prevede la conclusione della pavimentazione prima delle festività patronali, mentre il completamento dell’ultima traversa adiacente è programmato entro la fine del mese di ottobre.

Strutture sportive e centro agroalimentare

Oltre alle opere viarie, il piano di investimenti si concentra sul potenziamento delle infrastrutture sportive e commerciali della città. Imminente è l’apertura del nuovo impianto sportivo destinato a collegare i quartieri di Mariconda e Mercatello, fornendo un nuovo punto di riferimento per le attività atletiche locali.

In ambito economico e produttivo, l’attenzione è rivolta al centro agroalimentare, una struttura strategica destinata a dare nuovo impulso sia al mercato ittico che al comparto ortofrutticolo dell’intero territorio.

Sullo stato d’avanzamento dei progetti è intervenuto l’assessore ai lavori pubblici Dario Loffredo, che ha spiegato: «Ci sarà l’inaugurazione di varie rotatorie. Non riusciamo a inaugurare piazza Cavour per un problema di approvvigionamento di materiali ma sarà aperto per il passaggio dei santi patroni. Via Velia sta finendo. Prima di San Matteo completeremo la pavimentazione e poi concluderemo l’ultima traversa per finire entro fine ottobre. Stiamo per decidere la data di inaugurazione del piccolo palazzetto dello sport che allaccia Mariconda a Mercatella. Inaugureremo il centro agroalimentare che dà nuova linfa sia al mercato ittico che all’agrofrutta. C’è tanto da fare, ci lavoriamo, il sindaco ha dato energia nuova a tutta la città».